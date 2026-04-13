Llega el cuerpo del segundo piloto a Santa Cruz; tras la tragedia aérea en Cochabamba

El cuerpo del capitán Carlos Moyano, segundo tripulante fallecido en el siniestro aéreo, llegó al aeropuerto de El Trompillo en la ciudad de Santa Cruz. Tras aterrizar en la terminal cruceña, los restos del aviador fueron movilizados hacia la morgue.

Localización en terreno adverso

La aeronave Cessna Citation, identificada con la matrícula CP-3243, fue hallada en una región boscosa de difícil acceso tras horas de intensa búsqueda. El operativo de rescate logró la recuperación de los dos pilotos en horas de la tarde, luego de confirmarse que no hubo sobrevivientes en el impacto.

Informes preliminares sugieren que una despresurización súbita o una falla mecánica grave pudo ser el detonante de la caída del bimotor. Los registros de vuelo indican que la tripulación realizó maniobras de órbita para consumir el carburante antes de precipitarse a tierra.

La desaparición de la nave de los radares durante las primeras horas del lunes activó una alerta nacional que movilizó a diversos cuerpos de socorro. Con el traslado de ambos pilotos fallecidos, se cierra el ciclo de rescate para dar inicio a la investigación técnica del accidente.

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