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Policial

La Paz: impacto de minibús contra vivienda deja una víctima fatal y varios heridos

El siniestro ocurrió en horas de la mañana y movilizó a bomberos y personal de YPFB por una fuga de gas tras el impacto.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

14/04/2026 8:54

Minibús se estrella contra una casa y provoca fuga de gas: hay una fallecida. FOTO: APG
La Paz

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El informe preliminar reportó el fallecimiento de una persona de sexo femenino y cinco heridos tras un hecho de tránsito registrado en la ciudad de La Paz.

El accidente ocurrió en horas de la mañana, cuando un minibús impactó contra una vivienda, lo que además provocó una fuga de gas que fue atendida por personal de YPFB.

El director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, informó que en el vehículo se encontraban seis personas. Asimismo, indicó que los heridos fueron auxiliados y trasladados al Hospital de Clínicas.

“Se presume que hubo una falla en los frenos, lo que provocó que el conductor pierda el control del motorizado”, explicó la autoridad.

Vecinos de la calle Menéndez Pelayo denunciaron demoras en la atención de emergencia y aseguraron que ellos mismos tuvieron que buscar ayuda.

“Nosotros fuimos a buscarlos. Ninguno de los números que disponen estaba funcionando. Si no los traíamos, tal vez las víctimas seguirían en el vehículo”, declaró uno de los testigos.

Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para establecer las causas del hecho y determinar responsabilidades.

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