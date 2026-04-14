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La gran batalla

Nickole emociona hasta las lágrimas en la gala de eliminación

La segunda participante en riesgo respondió con una interpretación profunda y emotiva que conmovió al jurado en una de las noches más intensas de la competencia.

Silvia Sanchez

13/04/2026 21:50

Nickole emociona hasta las lágrimas en la gala de eliminación
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción se apoderó del escenario. La segunda participante en presentarse en la gala de eliminación de La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Nickole Vargas, también del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez, quien llegó decidida a defender su lugar en la competencia.

Con una carga emocional evidente, interpretó “Canción a mi madre” de Ángela Leiva, llevándola a un formato de balada urbana que conectó de inmediato con el público y el jurado.

Una interpretación desde el corazón

Nickole no solo cantó, transmitió. Su presentación estuvo marcada por la sensibilidad y la conexión emocional, logrando uno de los momentos más intensos de la noche.

Devoluciones que emocionan

El jurado coincidió en destacar su evolución y entrega:

  • Alenir Echeverría valoró su crecimiento:

    “Gratamente complacida… se nota que viniste a aprender. Ha sido una de tus mejores interpretaciones”.

  • Tito Larenti destacó el impacto emocional:

    “Pocas veces logran hacerme sentir algo… hoy viniste a cantar”.

  • Marco Veizaga resaltó su actitud y convicción:

    “La música es magia pura… hoy fue tu gran momento”.

  • Diego Ríos cerró con elogios contundentes:

    “Hoy te escuché matizar y salió espectacular… ambas hicieron una presentación maravillosa”.

    Nickole emociona hasta las lágrimas en la gala de eliminación

Un momento personal

La interpretación tuvo un significado especial. Nickole agradeció entre lágrimas el apoyo de su hijo y su madre, generando uno de los momentos más emotivos de la gala.

También dedicó palabras de gratitud a su maestra Alenir, reconociendo el trabajo detrás de su evolución.

Duelo de alto nivel

Con dos presentaciones destacadas, la decisión final se vuelve más compleja que nunca.

Talento, emoción y crecimiento… todo quedó sobre el escenario.

Todo queda en manos del jurado

La gala entra en su punto más crítico.

Dos voces lo dieron todo… pero solo una seguirá en competencia.

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