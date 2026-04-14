Atención rentista: Esta oficina del Senasir permanecerá cerrada hasta el 14 de abril

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) informó oficialmente que su Agencia Regional ubicada en la ciudad de Yacuiba permanecerá cerrada durante este 13 y 14 de abril. Esta suspensión temporal de actividades presenciales afecta a rentistas, derechohabientes y al público general que requiera realizar gestiones en dicha oficina.

Para garantizar la continuidad de los servicios, la institución ha habilitado líneas telefónicas de referencia para el seguimiento de trámites o consultas. Los usuarios que necesiten asistencia inmediata durante estas dos jornadas pueden comunicarse a los números 775141952 y 72951899.

Cronograma nacional y pagos retroactivos

A pesar de este cierre puntual en la región del Chaco, el proceso de pago de rentas correspondientes al mes de marzo se desarrolla con normalidad a nivel nacional. La administración recordó que el cobro iniciado este mes incluye el beneficio del incremento retroactivo acumulado de enero y febrero.

Esta inyección económica representa un soporte fundamental para los más de 68.000 beneficiarios que componen el sistema de reparto en todo el país. El objetivo es asegurar que los adultos mayores reciban sus haberes conforme a los ajustes legales establecidos para la gestión 2026.

Calendario oficial de pagos para 2026

La entidad ha ratificado las fechas clave para que los jubilados puedan planificar sus cobros sin necesidad de realizar filas innecesarias. Las fechas programadas para el desembolso de haberes son las siguientes:

Renta de marzo: 1 de abril

1 de abril Renta de abril: 2 de mayo

2 de mayo Renta de mayo: 1 de junio

1 de junio Renta de junio: 1 de julio

1 de julio Renta de julio: 1 de agosto

1 de agosto Renta de agosto: 1 de septiembre

1 de septiembre Renta de septiembre: 1 de octubre

1 de octubre Renta de octubre: 3 de noviembre

3 de noviembre Renta de noviembre y aguinaldo: 1 de diciembre

1 de diciembre Renta de diciembre: 2 de enero de 2027

Instituciones financieras habilitadas

El Banco Unión S.A. se mantiene como la principal entidad encargada de los pagos, operando junto a más de 40 instituciones financieras aliadas en los nueve departamentos. Esta red extendida permite que los ciudadanos retiren sus beneficios cerca de sus domicilios, optimizando los tiempos de espera.

Se insta a los beneficiarios de la región de Yacuiba a retomar sus trámites presenciales a partir del próximo miércoles, una vez concluido el periodo de cierre. La institución agradece la comprensión de la población y reafirma su compromiso con una atención transparente y oportuna.

Mira la programación en Red Uno Play