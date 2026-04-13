Tragedia aérea: Identifican al piloto fallecido que fue trasladado hasta la morgue en Santa Cruz

El cuerpo del primer piloto rescatado, identificado como Julio César Sardán, arribó al aeropuerto de El Trompillo al finalizar la tarde de este lunes. Tras su llegada, los restos fueron trasladados de inmediato a la morgue judicial para los exámenes correspondientes.

Un hallazgo entre la maleza

La aeronave Cessna Citation, con matrícula CP-3243, fue localizada en una zona de difícil acceso y densa vegetación en el norte de Cochabamba. El hallazgo se produjo pasadas las 16:00 horas, confirmando el fallecimiento de Sardán y de su colega, el capitán Carlos Moyano.

Los peritajes iniciales apuntan a que una posible despresurización o falla técnica crítica afectó el desempeño del bimotor durante el vuelo. Antes del impacto, los tripulantes habrían realizado órbitas en el aire con el objetivo de agotar el combustible y reducir riesgos.

La desaparición de los radares durante la mañana activó un operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a todas las autoridades aeronáuticas. Finalmente, el país cierra este día en duelo tras la confirmación de la tragedia que enluta al sector civil y militar.

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