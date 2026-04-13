Así cierra el dólar paralelo y el referencial este lunes 13 de abril en Bolivia

Al cierre de la jornada de este lunes, el mercado paralelo de divisas en Bolivia mostró una ligera tendencia al alza y una estabilización en niveles superiores a los registrados en las primeras horas de la mañana, moviéndose en un rango muy estrecho respecto a las cotizaciones matutinas.

Reporte de portales especializados

De acuerdo con el portal Dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense finalizó la tarde situándose en Bs 9.31 tanto para la compra como para la venta. Este valor refleja un incremento gradual durante el día, considerando que al mediodía se cotizaba en Bs 9.30 para la compra y Bs 9.29 para la venta, tras haber iniciado la jornada a las seis de la mañana en Bs 9.31 y Bs 9.28 respectivamente.

Portal Dolarboliviahoy.com

Por otro lado, el sitio Bolivianblue.net registró una cifra similar, cerrando el día en Bs 9.32 para la compra y Bs 9.30 para la venta. El comportamiento en este portal también mostró ajustes constantes: a las seis de la mañana se situaba en Bs 9.32 (compra) y Bs 9.28 (venta), mientras que al mediodía marcó Bs 9.31 (compra) y Bs 9.29 (venta).

Sitio Bolivianblue.net

Cifras del Banco Central de Bolivia (BCB)

En cuanto a los datos oficiales proporcionados por el ente emisor para la jornada de hoy, el Banco Central de Bolivia reportó que la compra oficial se sitúa en Bs 9.26, mientras que la venta oficial se estableció en Bs 9.45.

A diferencia de la volatilidad observada en los portales digitales, los valores del BCB se mantienen como la referencia institucional para las operaciones financieras reguladas en el país.

Reporte del BCB.

La convergencia de precios entre los distintos portales informales hacia el final de la tarde sugiere una estabilización de la demanda tras el cierre de las operaciones bancarias y comerciales del lunes.

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