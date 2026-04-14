Madrugan y hacen fila por una ficha: el drama diario en el Hospital de Clínicas de La Paz

Desde horas de la madrugada, decenas de pacientes y familiares realizan largas filas en el Hospital de Clínicas de La Paz con la esperanza de conseguir una ficha de atención médica, en medio de denuncias por la falta de medicamentos.

La situación se repite diariamente, según relatan los afectados, quienes incluso pasan la noche en exteriores del hospital para intentar acceder a consultas en especialidades y estudios de laboratorio.

“Desde la madrugada estamos haciendo fila para poder ingresar a las especialidades”, contó un paciente que llegó a tempranas horas.

A esta problemática se suma la escasez de medicamentos, lo que obliga a los pacientes a comprar sus tratamientos por cuenta propia.

Pese a ello, la atención en consulta externa, emergencias y especialidades se desarrolla con normalidad; sin embargo, la limitada cantidad de fichas impide que todos los pacientes sean atendidos, generando preocupación e incertidumbre.

“La ficha solo sirve para que le digan que vuelva otro día y tenga que madrugar otra vez”, reclamó otro usuario.

Muchos de los pacientes provienen de distintos sectores del departamento de La Paz e incluso del interior del país, lo que agrava la situación al tratarse de personas con problemas de salud que deben soportar bajas temperaturas y largas esperas.

La falta de fichas y el desabastecimiento de medicamentos se han convertido en un problema recurrente, por lo que los afectados piden a las autoridades una solución urgente.

Mira la programación en Red Uno Play