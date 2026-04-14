Analista: Eliminación del ITF generará mayor movimiento económico

El economista Jaime Bravo señala que la medida reducirá costos y permitirá dinamizar las transacciones en el país

Tras la promulgación de la norma que elimina el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), analistas económicos prevén un impacto directo en la dinámica del sistema financiero.

El economista Jaime Bravo explicó que esta medida representa un cambio importante en la política económica del país.

Menor carga para la población

Según el análisis, la eliminación del ITF permitirá a los usuarios evitar costos adicionales en cada movimiento financiero.

“Ya no vamos a tener ese costo adicional que no agregaba ningún valor”, afirmó Bravo.

Mayor uso del sistema financiero

Entre los efectos esperados, se proyecta un incremento en el uso de servicios bancarios y una mayor formalización de las transacciones.

El analista indicó que esta medida también podría incentivar a que más recursos, incluso en dólares, ingresen al sistema financiero.

Ajustes en el sistema bancario

Bravo señaló que las entidades financieras deberán adecuar sus sistemas internos para aplicar la nueva normativa.

“Los bancos tendrán que adaptar sus sistemas para que ya no se realice esta recaudación”, explicó.

Asimismo, se espera que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emita disposiciones complementarias.

Impacto económico esperado

El economista destacó que la eliminación del ITF podría generar mayor dinamismo económico, al facilitar las operaciones y reducir costos para la población.

Contexto del impuesto

El ITF fue implementado en Bolivia en el año 2006 con el objetivo de apoyar la bolivianización del sistema financiero y generar recaudación para el Estado.

Con su eliminación, se abre un nuevo escenario en la política económica, orientado a incentivar la actividad financiera y comercial en el país.

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