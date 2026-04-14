Eliminación del ITF permitirá operar en dólares sin pagar este impuesto, afirma viceministro

El viceministro de Política Tributaria, Álvaro Tapia, afirmó que la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) tendrá un impacto inmediato en la economía de la población, especialmente en quienes realizan operaciones en moneda extranjera.

“Desde la entrada en vigencia de la nueva ley, todas las personas podrán realizar transacciones en moneda extranjera sin la aplicación de este impuesto”, señaló la autoridad.

El ITF, vigente desde 2006, gravaba movimientos financieros como transferencias, depósitos y retiros en dólares, lo que, según Tapia, generaba una carga económica y desincentivaba el uso del sistema financiero formal.

“Este impuesto representaba una penalidad que encarecía las operaciones y llevaba a muchos a realizar transacciones fuera del sistema bancario”, explicó.

En ese sentido, el viceministro aseguró que la eliminación del tributo incentivará la formalización de capitales y reducirá los riesgos asociados al manejo de dinero en efectivo.

Respecto a las críticas sobre una posible reducción en la recaudación fiscal, Tapia descartó ese escenario y aseguró que el impacto del ITF era mínimo.

“No llegaba ni al 1% de la recaudación, pero sí generaba grandes perjuicios al sector productivo y a la economía en general”, afirmó.

La autoridad también destacó que la medida forma parte de un paquete más amplio de reformas tributarias orientadas a reactivar la economía. Entre ellas, mencionó la restitución del 100% del crédito fiscal por la compra de combustibles.

Asimismo, informó que se encuentra en tratamiento legislativo un proyecto de ley de alivio tributario que contempla facilidades para regularizar deudas, reducción de plazos de prescripción y mayor transparencia en la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Se busca equilibrar la relación entre el contribuyente y la administración tributaria, estableciendo plazos más razonables”, señaló.

Tapia sostuvo que la eliminación del ITF abre un nuevo escenario económico para el país, en el que se espera mayor dinamismo en las transacciones, fortalecimiento del sistema financiero y mejores condiciones para la actividad productiva.

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