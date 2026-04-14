Rescate, caos y dolor: las imágenes del accidente en La Paz que dejó una persona fallecida

Tanto vecinos, como personal de la Policía, YPFB y bomberos realizaron los trabajos de auxilio y protección de las víctimas, que fueron enviadas al Hospital de Clínicas.

Durante horas de la mañana, un hecho de tránsito se registró en la calle Menéndez Pelayo, zona Sopocachi, donde un minibús colisionó contra una vivienda, desatando caos en el lugar.

Además de provocar una fuga de gas, cinco de las seis personas que se encontraban en el vehículo sufrieron lesiones de gran magnitud, siendo que una de ellas tiene fracturas expuestas y otra se encontraba atrapada aún.

A su vez, se reportó el fallecimiento de una mujer, que según relatan testigos del siniestro, habría intentado salir del vehículo, quedando atrapada en una de las ventanas del mismo.

Estas son imágenes del accidente, donde se evidencia la violencia con la que impactó el motorizado con la casa. Afortunadamente se informó que no había residentes en el interior del mismo.

Foto:APG

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