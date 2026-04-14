TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE La Paz Accidente de tránsto

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Rescate, caos y dolor: las imágenes del accidente en La Paz que dejó una persona fallecida

Imágenes muestran el intenso trabajo de bomberos, Policía y personal de emergencia tras el accidente en la calle Menéndez Pelayo, donde un minibús impactó contra una vivienda.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

14/04/2026 9:38

Así quedó el minibús tras chocar contra una vivienda en La Paz. Foto: APG
La Paz

Escuchar esta nota

Tanto vecinos, como personal de la Policía, YPFB y bomberos realizaron los trabajos de auxilio y protección de las víctimas, que fueron enviadas al Hospital de Clínicas.

Durante horas de la mañana, un hecho de tránsito se registró en la calle Menéndez Pelayo, zona Sopocachi, donde un minibús colisionó contra una vivienda, desatando caos en el lugar.

Además de provocar una fuga de gas, cinco de las seis personas que se encontraban en el vehículo sufrieron lesiones de gran magnitud, siendo que una de ellas tiene fracturas expuestas y otra se encontraba atrapada aún.

A su vez, se reportó el fallecimiento de una mujer, que según relatan testigos del siniestro, habría intentado salir del vehículo, quedando atrapada en una de las ventanas del mismo.

Estas son imágenes del accidente, donde se evidencia la violencia con la que impactó el motorizado con la casa. Afortunadamente se informó que no había residentes en el interior del mismo.

Foto:APG
Foto:APG
Foto:APG
Foto:APG
Foto:APG
Foto:APG
Foto:APG
Foto:APG
Foto:APG
Foto:APG
Foto:APG

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD