Accidente en La Paz: minibús impacta contra una vivienda y provoca fuga de gas

Vecinos de la zona denuncian la falta de reacción inmediata de personal médico en situaciones de alto riesgo como esta.
14/04/2026 8:14
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Hace instantes, se registró un accidente vehicular entre las calles Menéndez y Pelayo, zona Alto Sopocachi de la ciudad de La Paz, donde un minibús impactó contra una vivienda de forma violenta. Esto provocó a su vez una grave fuga de gas.
Por el momento, personal de YPFB llegó a la zona para realizar el cierre de la válvula de gas para evitar más incidentes.
Según informan efectivos policiales, el choque provocó la muerte de una mujer y dejó cinco heridos que ya fueron remitidos a servicio de Emergencias. Además, se reportó el inmediato operativo que realiza bomberos para liberar a una mujer que tiene la pierna atorada adentro del vehículo.
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