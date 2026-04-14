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Accidente en La Paz: minibús impacta contra una vivienda y provoca fuga de gas

Vecinos de la zona denuncian la falta de reacción inmediata de personal médico en situaciones de alto riesgo como esta.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

14/04/2026 8:14

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
La Paz

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Hace instantes, se registró un accidente vehicular entre las calles Menéndez y Pelayo, zona Alto Sopocachi de la ciudad de La Paz, donde un minibús impactó contra una vivienda de forma violenta. Esto provocó a su vez una grave fuga de gas.

Por el momento, personal de YPFB llegó a la zona para realizar el cierre de la válvula de gas para evitar más incidentes.

Según informan efectivos policiales, el choque provocó la muerte de una mujer y dejó cinco heridos que ya fueron remitidos a servicio de Emergencias. Además, se reportó el inmediato operativo que realiza bomberos para liberar a una mujer que tiene la pierna atorada adentro del vehículo.

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