Otto Ritter proyecta una "Nueva Dubai" para Santa Cruz, basada en energía nuclear y autonomía tributaria

Tras el intenso debate electoral frente a Juan Pablo Velasco de Alianza Libre, el candidato Otto Ritter (SPT) reafirmó su compromiso de transformar estructuralmente el departamento. En una entrevista exclusiva en ‘Que no me pierda’ de Red Uno, el aspirante a la Gobernación aseguró que el próximo balotaje del 19 de abril definirá entre un plan de gobierno sólido y una propuesta en construcción.

"Han quedado claras las dos posiciones: una que tiene un programa y otro que está en construcción", sentenció Ritter al iniciar su intervención.

El candidato enfatizó que su proyecto busca la soberanía económica mediante la creación de una Agencia Tributaria Cruceña para administrar los recursos locales.

Propuesta de cambios para el modelo de salud

Según el líder de SPT, su gestión implementará el sistema del SUS brasileño para garantizar atención gratuita mediante convenios estratégicos.

Atención Derivada: Si el sector público se satura, la Gobernación pagará la atención en clínicas privadas según tabla de costos.

Si el sector público se satura, la Gobernación pagará la atención en clínicas privadas según tabla de costos. Gestión del SOAT: Negociación directa para que los accidentados de tránsito sean derivados prioritariamente a hospitales públicos.

Negociación directa para que los accidentados de tránsito sean derivados prioritariamente a hospitales públicos. Nuevo Oncológico: Construcción de un centro especializado financiado inicialmente con un concierto y la rifa de su ‘peta’.

Energía nuclear y tierras raras

La visión económica de Ritter apunta hacia la industrialización tecnológica y la reducción drástica de los costos de vida para el ciudadano. El candidato reveló acercamientos con fondos de inversión vinculados al Departamento de Estado de Estados Unidos para la explotación de minerales.

"Ellos (los inversionistas) dicen que con centrales nucleares pueden producir energía a 17 dólares el megavatio, casi cuatro veces más barata que la actual", explicó con optimismo.

Para lograrlo, planea intervenir en zonas estratégicas como el cerro Manomó y el Rincón del Tigre, respetando las licencias medioambientales correspondientes.

Autonomía fiscal y el "Impuesto al Vicio"

Para financiar el equipamiento de hospitales y proyectos sociales, Ritter propone ejercer las facultades constitucionales de las entidades autónomas. Indicó que la creación de nuevos tributos regionales será una de las primeras medidas administrativas tras asumir el mando departamental.

"Estimamos dentro de los primeros 30 días la creación del impuesto a la coca y al vicio, con una aplicación en 90 días", detalló el abogado. Esta medida no requeriría autorizaciones nacionales externas, amparándose estrictamente en las competencias que la Constitución Política del Estado otorga a las regiones.

Finalmente, Ritter indicó que su cierre de campaña será en Puerto Quijarro que simboliza, según sus palabras, el inicio del "sueño cruceño". El evento se realizará el miércoles 15 de abril en la noche, previo al silencio electoral previsto.

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