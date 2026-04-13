Ritter a Velasco: “Busqué tu plan y tu página está en construcción”

En una de las intervenciones más incisivas del encuentro, Otto Ritter cuestionó la falta de accesibilidad a las propuestas de Juan Pablo Velasco, señalando una desconexión entre su discurso y sus plataformas digitales. “He buscado tu plan en jpgobernador.com y en jpvelasco.com, la una está en inglés y la otra está en construcción”, denunció el candidato, subrayando que esta deficiencia técnica impide que los cruceños conozcan a detalle sus promesas.

Contradicciones en la oferta de modernidad

Ritter enfatizó que resulta contradictorio que un candidato con perfil tecnológico no priorice la transparencia de su plan de gobierno en la red para el control social. Para el aspirante, el hecho de que los portales de Velasco no estén operativos en español o se encuentren incompletos representa un obstáculo para que el electorado pueda contrastar seriamente las visiones que se ofrecen para la Gobernación de Santa Cruz.

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