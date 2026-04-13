Tensión en debate: Velasco pide a Ritter disculparse con Paola Aguirre

Durante el debate entre postulantes a la Gobernación cruceña, el candidato por la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, exigió públicamente a su contrincante Otto Ritter que ofrezca disculpas a Paola Aguirre, candidata a vicegobernadora de su fórmula, por presuntas declaraciones ofensivas en su contra.

“Hoy hemos venido a debatir ideas, a defender propuestas, pero también a defender valores. Queremos decir públicamente que rechazamos los maltratos, insultos y difamaciones realizadas por el señor Otto hacia Paola Aguirre. Esta no es la forma de hacer política. Respetemos a las mujeres, cuidemos a las mujeres, eso es lo que somos los cruceños. Yo le pido, señor Otto, pídale disculpas públicas a Paola, tenga ese acto de hidalguía y avancemos juntos por una Santa Cruz diferente”, manifestó Velasco durante su intervención.

La respuesta de Ritter fue inmediata y categórica, rechazando la acusación y negándose a pedir disculpas.

“Yo no tengo que pedir disculpas a nadie porque no he faltado el respeto a nadie”, afirmó el candidato en medio del intercambio.

El momento de tensión aumentó cuando Ritter cuestionó la trayectoria política y cívica de Velasco, haciendo referencia a los conflictos sociales de 2019 y poniendo en duda su participación en las movilizaciones de aquel periodo.

“No es mi culpa que en 2019 no haya participado en la gesta… decime si alguna vez participaste en una lucha en defensa de Santa Cruz o de Bolivia”, sostuvo Ritter.

El intercambio se convirtió en uno de los episodios más confrontacionales del debate, reflejando el creciente tono de la campaña rumbo a la elección por la Gobernación de Santa Cruz.

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