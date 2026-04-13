Ritter acusa a Velasco de “plagiar” promesas del tren de Jhonny Fernández

Durante el debate por la Gobernación, Otto Ritter confrontó duramente a Juan Pablo Velasco, acusándolo de presentar una propuesta técnica sin fundamentos y de "copiar mal" ideas del pasado. “Disculpame que no te entienda, decís que si fuera bala llegaría en dos minutos y medio; tendría que tener una velocidad de 1.200 kilómetros por hora, ¿de qué estás hablando?”, sentenció Ritter al descalificar los tiempos de viaje planteados por su oponente.

Acusaciones de plagio y promesas de "humo"

El candidato Ritter no ahorró críticas al comparar el proyecto de Velasco con las antiguas ofertas electorales del actual alcalde cruceño, sugiriendo una falta de originalidad en su plan de gobierno. “Decile a Santa Cruz: me copié mal la idea de Jhonny Fernández y ahora vengo a ofrecerles humo; también podés ofrecer el tranvía que ofreció Jhonny en su momento”, señaló el aspirante, instando a su rival a hablar con mayor honestidad frente al electorado.

Para cerrar su intervención, Ritter lanzó una serie de interrogantes sobre la factibilidad económica de la obra, exigiendo datos concretos que, según él, han sido omitidos en la campaña de Velasco. “Habla con claridad: ¿cuánto va a costar ese tren?, ¿quién lo va a construir?, ¿con qué plata? y ¿cuánto va a costar el pasaje?”, increpó el candidato, demandando respuestas reales sobre el impacto financiero que tendría el proyecto para los ciudadanos.

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