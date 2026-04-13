¿Cuánto costará y quién pagará el tren que propone Velasco? Esto respondió

El candidato a la Gobernación cruceña, Juan Pablo Velasco, detalló el costo y el mecanismo de financiamiento de su propuesta de tren metropolitano luego de los cuestionamientos formulados por su contrincante Otto Ritter, quien observó la viabilidad del proyecto y recordó que una iniciativa similar ya había sido planteada anteriormente por el alcalde saliente, Jhonny Fernández.

Velasco aclaró que no se trata de un “tren bala”, sino de un sistema de transporte metropolitano rápido que contará con 14 paradas en su recorrido y que apunta a mejorar significativamente la movilidad en el área metropolitana de Santa Cruz.

Según explicó, el proyecto demandará una inversión estimada de 950 millones de dólares y será ejecutado mediante concesiones privadas nacionales e internacionales, debido a que, a su criterio, ninguna instancia estatal cuenta con los recursos suficientes para asumir la obra.

“El gobierno nacional no tiene dinero, el departamental tampoco y el municipal menos. Por eso se hará con concesiones internacionales”, afirmó.

El postulante aseguró que ya existen empresas interesadas en participar del proyecto y sostuvo que la normativa vigente sobre concesiones permitirá avanzar con la iniciativa.

Velasco defendió la viabilidad de su propuesta y aseguró que el tren metropolitano forma parte de una visión de largo plazo para transformar la infraestructura de Santa Cruz.

“Va a ser una realidad”, afirmó el candidato al insistir en que el departamento debe apostar por obras de gran impacto para responder a su crecimiento poblacional.

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