Velasco plantea tren metropolitano y obras de gran escala para una “Santa Cruz metropolitana”

El candidato a la Gobernación cruceña, Juan Pablo Velasco, presentó su propuesta de conectividad e infraestructura con la visión de consolidar una “Gran Santa Cruz metropolitana”, centrada en transporte moderno, integración territorial y grandes proyectos de desarrollo regional.

Durante su intervención, Velasco destacó que el crecimiento poblacional del departamento exige pensar en soluciones de largo plazo para mejorar la movilidad y la competitividad económica de la región.

Como eje principal de su propuesta, planteó la construcción de un tren metropolitano en una primera etapa que conecte Montero con la capital cruceña, asegurando que esta obra podría transformar la vida diaria de miles de ciudadanos que se trasladan por estudio y trabajo.

“El tiempo que hoy pierde la gente en el tráfico podría convertirse en tiempo para la familia, la formación y el desarrollo personal”, sostuvo el candidato, al explicar que el recorrido podría realizarse en 19 minutos por tramo.

Velasco también reafirmó su apuesta por el proyecto Viru Viru Hub, señalando que debe consolidarse como un centro logístico integral con conexión aérea, ferroviaria y de carga, articulado con Puerto Busch para fortalecer las exportaciones del norte integrado.

Asimismo, afirmó que Santa Cruz cuenta con las condiciones geográficas necesarias para ejecutar un sistema ferroviario moderno y aseguró que su plan busca responder a las necesidades de una población en constante crecimiento.

“El futuro de Santa Cruz es grandioso y todos juntos lo vamos a construir”, concluyó.

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