“Sin necesidad de tren bala”: Ritter cuestiona a Velasco y propone usar la ferrovía existente

Durante el debate por la Gobernación cruceña, Otto Ritter lanzó una crítica directa a la propuesta de Juan Pablo Velasco, priorizando la funcionalidad sobre las inversiones multimillonarias en tecnología de alta velocidad. “Sin necesidad de tu tren bala, podemos tener un tren normal, ya tenemos la ferrovía al norte y no necesitas invertir mil millones de dólares”, sentenció el candidato al defender el aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria existente.

Rutas estratégicas para la integración bioceánica

Para consolidar la posición de Santa Cruz en el comercio regional, Ritter detalló un plan vial que conectará puntos clave del departamento con las fronteras internacionales. El aspirante enfatizó que se deben construir carreteras de San Matías a Roboré y de Roboré hacia el Paraguay, además de reconstruir el tramo Abapó-Charagua, integrando también la ferrovía que conecta con Pailón.

El candidato vinculó la conectividad física con el potencial logístico del departamento a través del desarrollo integral del aeropuerto internacional. “Cuando hablamos del Hub de Viru Viru, hablamos de la zona franca comercial y tecnológica”, explicó Ritter, subrayando que Santa Cruz requiere infraestructura y seguridad jurídica para avanzar hacia la modernidad sin comprometer la estabilidad económica.

Mira la programación en Red Uno Play