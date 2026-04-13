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¿En qué consiste el pacto fiscal 50-50 planteado por Velasco? Te contamos

Durante el debate por la Gobernación cruceña, Juan Pablo Velasco propuso un nuevo pacto fiscal para que Santa Cruz retenga el 50% de los principales tributos que genera.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/04/2026 21:40

Juan Pablo Velasco, candidato a la Gobernación de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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Durante el debate rumbo a la segunda vuelta por la Gobernación de Santa Cruz, el candidato de la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, planteó una profunda reforma al pacto fiscal con el objetivo de que el departamento reciba una mayor participación de los recursos que genera.

En su intervención dentro del eje temático referido al pacto fiscal, Velasco afirmó que Santa Cruz “aporta mucho al país y no recibe lo que merece”, por lo que propuso una redistribución equitativa de los principales tributos nacionales.

El postulante explicó que su propuesta consiste en un esquema “50-50” sobre los cinco impuestos más importantes que administra el Gobierno central: el Impuesto a las Transacciones (IT), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), el Impuesto al Consumo Específico (ICE) y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).

“Lo que proponemos es un pacto fiscal claro y sencillo: 50-50 de los cinco impuestos más importantes que maneja el Gobierno. Esto va a hacer que el centralismo deje de manejar todos nuestros recursos”, sostuvo.

Velasco también remarcó que Santa Cruz no solo requiere mayor autonomía económica, sino también más atribuciones institucionales, incluyendo la creación de una guardia departamental para reforzar la seguridad ciudadana.

El candidato aseguró que una mayor asignación de recursos permitirá alcanzar mayor igualdad y equidad en el departamento, argumentando que no se trata de una postura confrontacional frente al nivel central, sino de una demanda de justicia para la región.

“Es lo que nos corresponde, lo que merecemos, lo que no nos han dado. No es confrontación, es justicia”, enfatizó.

Finalmente, Velasco sostuvo que los recursos generados en Santa Cruz deben permanecer en el departamento para atender las necesidades de su población.

“Lo que se genera en Santa Cruz se tiene que quedar en Santa Cruz para que los recursos de los cruceños lleguen a donde más se necesita”, concluyó.

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