Gustavo Ávila: “La democracia se fortalece cuando el voto se emite con información”

Con un llamado a fortalecer la democracia mediante el voto informado, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, inauguró este domingo la jornada de debates electorales que se desarrolla en cinco departamentos del país que acudirán a segunda vuelta para elegir gobernador.

Durante su intervención, Ávila afirmó que estos encuentros constituyen un ejercicio de transparencia, deliberación pública y respeto al derecho ciudadano a estar informado, al permitir que los candidatos presenten sus ideas, contrasten propuestas y demuestren su capacidad para conducir el destino de sus departamentos.

“La democracia se fortalece cuando el voto se emite con información. En ese sentido, estos debates constituyen una herramienta para que los electores decidan con claridad, certeza y responsabilidad”, sostuvo.

La autoridad electoral también exhortó a los candidatos a mantener una campaña basada en propuestas y evitar la desinformación, la guerra sucia y los ataques personales en la recta final hacia la jornada electoral del próximo 19 de abril.

“El país no necesita más confrontación; necesita propuestas, soluciones y visiones de futuro”, afirmó.

Asimismo, pidió a los postulantes desarrollar el encuentro en un marco de respeto, tolerancia y responsabilidad, en atención a una ciudadanía que demanda compromiso y altura política de sus autoridades.

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