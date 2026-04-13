Ávila destaca el voto informado y pide respetar cumplimiento de la ley electoral

A pocos minutos del inicio del debate rumbo a la segunda vuelta electoral en Santa Cruz, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, reafirmó la postura institucional de cumplir estrictamente la Constitución y la ley, destacando además la importancia del voto informado mediante estos espacios.

“En un proceso electoral donde los ciudadanos eligen a sus candidatos, tiene que existir la obligatoriedad del debate. El derecho al voto informado es importante”, manifestó la autoridad.

Durante su intervención, también se refirió a recientes acciones legales vinculadas al proceso, como una medida cautelar relacionada con encuestas, señalando que el TSE ya presentó su posición ante la instancia judicial correspondiente.

“El pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral siempre va a ser único: respetar la Constitución y hacer cumplir la ley”, afirmó.

En ese marco, la autoridad fue enfática al señalar que el ente electoral no actúa bajo presión mediática ni política.

“No a través de TikTok, no a través de medios, sino demostrando como autoridad que vamos a observar el cumplimiento de la ley”, sostuvo.

Asimismo, reveló que el TSE ha enfrentado múltiples recursos judiciales durante el actual proceso electoral. Apuntó que habrían enfrentado, hasta el momento, un total de 39 audiencias, con 38 acciones de amparo que han buscado alterar el calendario electoral, aclarando que las mismas fueron ganadas.

La autoridad planteó la necesidad de reformas a la normativa electoral vigente, especialmente en lo relacionado a la declinación de candidaturas.

“Ojalá este sea el último proceso donde se permite que candidatos se bajen a mitad del proceso. Necesitamos una reforma, pero mientras la ley esté vigente, la vamos a cumplir”, concluyó.

El TSE confirmó además que la entrega de credenciales a las nuevas autoridades electas se realizará en la semana del 28 de abril, en cumplimiento del calendario electoral.

Mira la programación en Red Uno Play