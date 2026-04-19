Voto asistido se aplicó en distintos recintos para garantizar la participación ciudadana

Durante la jornada de balotaje, se registraron distintos casos de voto asistido en varios recintos electorales, donde ciudadanos con dificultades de movilidad o condiciones especiales pudieron ejercer su derecho al sufragio con apoyo del personal electoral.

En uno de estos casos, en la unidad educativa Santa Cruz Fe y Alegría, ubicada en la Villa Primero de Mayo, una ciudadana con dificultades de movilidad pudo emitir su voto desde un vehículo.

En el lugar, se observó además el acompañamiento de familiares, quienes colaboraron durante el proceso, que incluyó la firma correspondiente en el padrón.

En este contexto, se destacó que las juradas y los jurados electorales, junto con las notarias y los notarios electorales y el personal de custodia, facilitan el voto asistido, garantizando así el ejercicio del derecho al sufragio de las ciudadanas y los ciudadanos que lo requieran en las distintas mesas de sufragio.

“Se les ha dado el voto asistido a la ciudadana. Se ha tenido que salir del recinto para permitir que la persona pueda votar”, explicó uno de los responsables del proceso.

Por su parte, la votante expresó su satisfacción por haber podido participar una vez más en una jornada electoral: “Ya vine, todas las veces venía”, señaló, destacando la importancia de ejercer este derecho ciudadano.

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