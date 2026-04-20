TED espera maletas de zonas alejadas para cerrar cómputo en Santa Cruz

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó que aún se espera la llegada de maletas electorales provenientes de zonas alejadas para proceder al cierre del cómputo oficial de la segunda vuelta.

Según explicó, restan por arribar actas de localidades como Piso Firme, San Fernando, Aguas Negras y otras comunidades ubicadas en la ruta hacia San Matías.

“Para realizar el cierre necesitamos recibir el 100% de las maletas electorales. Si todo este material llega esta noche, podremos cerrar el cómputo y proclamar los resultados finales de la segunda vuelta”, señaló Monasterio.

Agregó que la sala plena será declarada en cuarto intermedio una vez se terminen de validar las actas que se tienen en sala de juzgamiento y se retomará cuando llegue el material de las zonas alejadas.

Con el 88% de las actas computadas, la agrupación Libre alcanza el 58% de los votos, mientras que Santa Cruz Para Todos registra el 41,96% de apoyo.

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