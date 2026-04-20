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TED de Tarija cierra cómputo y confirma victoria de Soruco

El Tribunal Electoral Departamental de Tarija concluyó el escrutinio oficial este lunes a las 10:00, ratificando la victoria de la agrupación CDC. María René Soruco obtuvo 201.562 votos (70,80%), superando ampliamente a Adrián Oliva, quien se quedó con el 29,20%.

Miguel Ángel Roca Villamontes

20/04/2026 15:55

Soruco ganó la segunda vuelta en Tarija. Foto María René Soruco
Tarija, Bolivia

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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija cerró oficialmente este lunes el cómputo de votos de la segunda vuelta, ratificando la victoria de María René Soruco, candidata de la agrupación Camino Democrático al Cambio (CDC).

Con este resultado, Tarija se convierte en el segundo departamento, después de Oruro, en concluir el cómputo oficial de las elecciones subnacionales 2026 en su segunda vuelta.

Los datos finales se conocieron cerca de las 10:00 de esta jornada y confirman la tendencia anticipada por el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre).

Soruco obtuvo el 70,80% de los votos, equivalente a 201.562 sufragios. En tanto, el candidato Adrián Oliva, de la alianza Patria, alcanzó el 29,20%.

Con este triunfo, Soruco se suma a Gabriela de Paiva, gobernadora de Pando, y a Paola Aguirre, vicegobernadora de Santa Cruz, consolidando la presencia femenina en cargos de liderazgo en estas elecciones subnacionales.

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