Soruco gana en Tarija con amplio respaldo y asume el reto de gobernar el departamento

La candidata María René Soruco fue confirmada como la nueva gobernadora del departamento de Tarija, tras imponerse en la segunda vuelta electoral con un respaldo que supera el 70% de los votos, según resultados preliminares.

En contacto con medios, la autoridad electa expresó emoción por el resultado y destacó el apoyo ciudadano recibido durante toda su campaña.

“Los resultados me sorprenden, me emocionan, pero había una sospecha de que la gente iba a responder porque lo sentimos en cada abrazo”, afirmó Soruco, quien calificó la contienda como “una campaña contra todo un sistema”.

Soruco subrayó que su administración estará enfocada en el trabajo conjunto con la ciudadanía. “No hemos venido a hacer falsas promesas, sino a trabajar desde la construcción, desde la sociedad”, indicó, al remarcar que muchas de sus propuestas surgieron de la sociedad civil.

Asimismo, destacó la riqueza productiva de todas las provincias del departamento, desde Yunchara hasta Villamontes, y aseguró que ese potencial será clave para el desarrollo regional. “Los productores, ahí está la riqueza, eso es lo que nos va a sacar adelante”, sostuvo.

Consultada sobre el desafío de administrar el departamento, Soruco reconoció que no será una tarea fácil, pero aseguró que cuenta con “la trayectoria y la renovación” para asumir el cargo con responsabilidad.

Resaltó el respaldo de las mujeres y el significado de su elección. “Recibo todo el amor de cada una de las mujeres… somos capísimas, multifacéticas”, expresó, comprometiéndose a no defraudar la confianza depositada en las urnas.

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