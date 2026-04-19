María René Soruco vota en Tarija y llama a ejercer el derecho democrático

María René Soruco, candidata a la Gobernación de Tarija, emitió su voto cerca del mediodía de este domingo en el marco de la jornada de balotaje que se desarrolla en cinco departamentos del país.

“Los tarijeños siempre apostamos por la democracia. Hemos resuelto nuestros problemas de manera democrática y el poder real está en la gente”, afirmó en contacto con la prensa.

La candidata también llamó a la población a acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto con libertad y responsabilidad.

Este domingo 19 de abril, un total de 381.657 ciudadanos habilitados participan en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales 2026 en Tarija, donde se elegirá a la nueva autoridad departamental.

En cuanto a los resultados, el Tribunal Electoral Departamental (TED) reiteró que, con base en el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), los primeros datos serán difundidos antes de las 21:00.

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