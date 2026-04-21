TSE destaca transparencia del cómputo en Santa Cruz y respalda resultados

Tras la conclusión del cómputo oficial de votos en el departamento de Santa Cruz, que dio la victoria al binomio de Juan Pablo Velasco y Paola Aguirre, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) destacaron la transparencia y responsabilidad del proceso.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, resaltó el desempeño del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, que logró concluir el cómputo en menos de 48 horas, marcando un récord en el país.

“Podemos afirmar con responsabilidad y convicción que se ha cumplido con Santa Cruz y con la democracia; los resultados reflejan la decisión soberana del pueblo”, manifestó.

No obstante, la autoridad exhortó a los actores políticos a respetar los resultados y evitar cuestionamientos sin sustento, como denuncias de fraude o manipulación.

“Sean honestos, háblenle con la verdad a Santa Cruz y a Bolivia. Tengan la hidalguía de presentar sus denuncias con pruebas ante las instancias correspondientes; ahí encontrarán al órgano electoral defendiendo el voto”, afirmó.

Santa Cruz se consolidó como el cuarto departamento del país en concluir el cómputo oficial del balotaje. Con un respaldo de 904.132 votos, Velasco se convirtió en el gobernador electo del departamento más poblado de Bolivia.

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