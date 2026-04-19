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Segunda Vuelta: Defensoría del Pueblo, reporta más de 150 quejas, pero sin gravedad

Se registraron más de 150 quejas, pero no hubo incidentes de gravedad en los cinco departamentos.

Juan Marcelo Gonzáles

19/04/2026 18:06

Foto: Sala de Monitoreo de Defensoria del Pueblo
La Paz

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El defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, presentó el segundo informe de monitoreo de la jornada electoral de la segunda vuelta subnacional, destacando que el proceso se desarrolló con normalidad en los cinco departamentos.

Despliegue nacional

La Defensoría desplegó 220 personas, entre funcionarios y voluntarios, en 32 municipios, monitoreando alrededor de 250 recintos electorales en Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija.

Quejas registradas

Durante la jornada se registraron 152 quejas, de las cuales más de la mitad fueron solucionadas en el mismo día.

Las principales denuncias estuvieron relacionadas con:

  • Certificados de impedimento
  • Falta de señalización
  • Problemas en voto asistido
  • Mesas fuera de horario
  • Observaciones

El informe también identificó dificultades en accesibilidad, señalando que el 17% de los recintos no facilitaban el ingreso a personas con movilidad reducida, además de falencias en espacios adecuados para voto asistido.

Seguridad y control

En el 95% de los recintos se contó con presencia de la Policía y las Fuerzas Armadas, garantizando la seguridad durante la votación.

Sin conflictos graves

La Defensoría destacó que no se registraron hechos de violencia ni conflictos significativos, lo que permitió el normal desarrollo del proceso electoral.

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