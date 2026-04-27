Subnacionales: TSE entregará 5.400 credenciales a autoridades electas

En una conferencia de prensa, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que más de 5,400 autoridades electas recibirán sus credenciales como parte del último acto del calendario electoral de las elecciones subnacionales. Este acto, que se llevará a cabo en todos los departamentos del país, se iniciará en la ciudad de La Paz el martes 28 de abril, con dos sesiones: una en la mañana para autoridades departamentales y otra en la tarde para las autoridades municipales.

"Este acto es fundamental para que los nuevos gobernadores, concejales y asambleístas tomen posesión de sus cargos el 4 de mayo", señaló Ávila. En La Paz, se entregarán más de 600 credenciales, tanto para titulares como suplentes.

Proyectos de reforma electoral

Ávila también destacó que el TSE tiene previsto presentar un proyecto de ley de modificaciones al régimen electoral, con el objetivo de mejorar el sistema electoral del país. Este proyecto será socializado con diferentes actores del ámbito político, social y académico para recoger opiniones y garantizar que la ley sea aprobada y aceptada por la población.

“Vamos a escuchar a todos los actores relevantes, incluidos partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Queremos evitar que las leyes sean aprobadas a puertas cerradas y luego rechazadas por los ciudadanos”, subrayó Ávila.

Propuestas de modificación

Entre las modificaciones propuestas se incluyen cambios en la ley de partidos políticos, la ley 018 del órgano electoral y la ley 026, que regula el régimen electoral. Ávila destacó que uno de los puntos de discusión será la eliminación del umbral del 3% para la obtención de personería jurídica por parte de los partidos políticos, además de otros aspectos relacionados con la observación electoral y la designación de vocales.

Próximos pasos

El TSE trabajará en un cronograma de socialización durante los próximos 90 días, con el objetivo de presentar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su discusión y posterior aprobación.

Con estos cambios, el Tribunal Supremo Electoral busca fortalecer el sistema democrático y garantizar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y en la creación de leyes electorales.

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