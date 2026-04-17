Segunda vuelta: Segip habilita horarios especiales y cajeros automáticos para garantizar el voto

Ante la proximidad de la segunda vuelta electoral para gobernaciones, el Gobierno nacional puso en marcha un plan de contingencia para asegurar que ningún ciudadano se quede sin votar por falta de documentos. Los departamentos de Beni, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro y Tarija regresarán a las urnas este domingo, y el SEGIP confirmó medidas excepcionales para facilitar la obtención de la Cédula de Identidad.

Atención extraordinaria este sábado

A través de un aviso oficial, el SEGIP informó que este sábado 18 de abril sus oficinas en los cinco departamentos mencionados atenderán al público en un horario especial de 07:00 a 15:00. Esta medida busca descongestionar las oficinas y permitir que quienes hayan extraviado o dañado su documento puedan tramitarlo a tiempo para la votación.

Innovación tecnológica: El cajero EDA

Como alternativa a las oficinas físicas, el SEGIP recordó la disponibilidad del EDA (Cajero de Emisión de Cédula de Identidad). Este sistema de emisión documental automatizada permite obtener la reposición de la cédula de identidad o el duplicado de la licencia de conducir de forma rápida y segura.

El servicio de los cajeros EDA destaca por:

Disponibilidad Total: Operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana .

Trámite Simple: Los usuarios solo necesitan realizar el pago previo, verificar su identidad mediante huella digital y reconocimiento facial, y recibir su documento impreso al instante.

Las autoridades instan a la población de los departamentos en proceso electoral a tomar las previsiones necesarias y utilizar tanto las oficinas habilitadas este sábado como los cajeros automáticos EDA para garantizar que "nada impida su participación" en el ejercicio democrático de este fin de semana.

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