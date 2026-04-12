TEMAS DE HOY:
El Alto Achacahi Acribillado en el Trópico

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TSE rechaza fallo judicial sobre encuestas y anuncia defensa legal

“Ejerceremos nuestra defensa con responsabilidad y firmeza, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones”, señaló el presidente del TSE, Gustavo Ávila. 

Red Uno de Bolivia

12/04/2026 18:35

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó una resolución judicial que dispone la suspensión de la difusión de encuestas o estudios de intención de voto, en el marco de una acción popular admitida por un juzgado en Santa Cruz.

La determinación instruye aplicar la medida de forma inmediata, lo que generó la reacción de la máxima instancia electoral del país.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, expresó su rechazo y preocupación por la decisión judicial y anunció que la institución asumirá su defensa en las instancias correspondientes.

“Ejerceremos nuestra defensa con responsabilidad y firmeza, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones”, señaló la autoridad.

Ávila recordó que durante procesos electorales previos, el TSE enfrentó diversas acciones constitucionales, las cuales. según afirmó, fueron resueltas con argumentos legales sólidos.

La autoridad electoral fue notificada para participar en una audiencia virtual programada para el 17 de abril, donde se analizará la medida dispuesta.

La resolución también advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento, que incluyen:

Multas económicas

Acciones por presunta desobediencia a la autoridad

Alcance de la medida

El fallo judicial establece la suspensión de la difusión de encuestas en distintos medios, especialmente en el contexto del debate electoral previsto en Santa Cruz.

Desde el TSE se cuestionó la admisión de este tipo de acciones, al considerar que pueden interferir en el normal desarrollo del proceso electoral.

TSE reafirma cumplimiento de la ley

La institución electoral reiteró que sus actuaciones se enmarcan en la normativa vigente y aseguró que defenderá sus competencias constitucionales y legales.

El caso será analizado en audiencia, mientras se mantiene la expectativa sobre el alcance de la medida y su impacto en el escenario electoral.

Con fuente de información del TSE. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

La gran batalla: duelo de voces

19:30

Notivisión

21:00

Debate candidatos a gobernador de scz

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

La gran batalla: duelo de voces

19:30

Notivisión

21:00

Debate candidatos a gobernador de scz

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD