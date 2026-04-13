¡Llegó JP Velasco! Estas fueron sus primeras palabras antes de entrar al set

La llegada de Juan Pablo Velasco a Fexpocruz se dio hace instantes, en el marco del gran debate por la Gobernación cruceña. El candidato manifestó que sus expectativas son las mejores y que llega con toda la predisposición de debatir ideas y valores fundamentales.

El postulante destacó que el objetivo principal de su participación es abordar los problemas cotidianos de la ciudadanía para proponer soluciones concretas.

Velasco afirmó: “Venimos con toda la predisposición de debatir ideas, de defender ideas, de debatir valores y sobre todo hablar de los problemas de la gente, de cómo vamos a solucionar los problemas del día a día”.

Velasco agradeció el respaldo de la población y subrayó que estos espacios de discusión son los que verdaderamente enriquecen la democracia regional. La transmisión podrá seguirse en vivo por la señal de Red Uno, así como por su página web y redes sociales oficiales para todo el país.

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