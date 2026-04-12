TEMAS DE HOY:
El Alto Achacahi Acribillado en el Trópico

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Terrible! Quisieron hacer una "broma" y terminaron atropellando a un niño

Tres jóvenes tenían la vía despejada, pero una maniobra imprudente terminó en un hecho grave.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

12/04/2026 18:17

Foto: Captura de pantalla.RRSS.
Argentina

Escuchar esta nota

Un hecho que ha generado indignación se registró en Argentina, donde tres jóvenes a bordo de una motocicleta atropellaron a un niño tras intentar realizar una supuesta “broma”.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, los motociclistas contaban con toda la calle despejada para circular; sin embargo, decidieron realizar una maniobra imprudente que terminó en el impacto contra el menor.

El hecho ha sido duramente criticado por internautas, quienes cuestionan la irresponsabilidad de los involucrados y exigen mayor conciencia al momento de conducir.

Aunque no se han brindado detalles oficiales sobre el estado de salud del niño, el caso ha reavivado el debate sobre la seguridad vial y el uso indebido de motocicletas en espacios urbanos.

El video continúa circulando en redes sociales, generando rechazo y llamados a sancionar este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de otras personas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

La gran batalla: duelo de voces

19:30

Notivisión

21:00

Debate candidatos a gobernador de scz

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

La gran batalla: duelo de voces

19:30

Notivisión

21:00

Debate candidatos a gobernador de scz

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD