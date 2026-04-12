¡Terrible! Quisieron hacer una "broma" y terminaron atropellando a un niño

Un hecho que ha generado indignación se registró en Argentina, donde tres jóvenes a bordo de una motocicleta atropellaron a un niño tras intentar realizar una supuesta “broma”.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, los motociclistas contaban con toda la calle despejada para circular; sin embargo, decidieron realizar una maniobra imprudente que terminó en el impacto contra el menor.

El hecho ha sido duramente criticado por internautas, quienes cuestionan la irresponsabilidad de los involucrados y exigen mayor conciencia al momento de conducir.

Aunque no se han brindado detalles oficiales sobre el estado de salud del niño, el caso ha reavivado el debate sobre la seguridad vial y el uso indebido de motocicletas en espacios urbanos.

El video continúa circulando en redes sociales, generando rechazo y llamados a sancionar este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de otras personas.

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