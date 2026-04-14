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Más de 11 mil policías serán desplegados para la Segunda Vuelta

El viceministro de Seguridad Ciudadana informó que ya se activaron planes operativos y recordó las restricciones del auto de buen gobierno

Juan Marcelo Gonzáles

14/04/2026 0:08

Foto: Policías brindan seguridad al TSE
La Paz

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El viceministro de Seguridad Ciudadana, Cnl. Lic. Rolando Montaño, informó que la Policía Boliviana desplegará más de 11.500 efectivos para garantizar la seguridad en las elecciones subnacionales en cinco departamentos.

“Estamos en vísperas de proseguir con las elecciones subnacionales en cinco departamentos… el Comando General ya ha realizado sus planes operativos y de contingencia… se ha dispuesto el despliegue de aproximadamente 11.560 efectivos.” señaló la autoridad

Los comicios se desarrollarán en Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Beni.

Distribución de efectivos

Según la autoridad, el despliegue será el siguiente:

  • Santa Cruz: 5.066 efectivos
  • Oruro: 2.100 efectivos
  • Chuquisaca: 1.450 efectivos
  • Tarija: 1.862 efectivos
  • Beni: 1.031 efectivos

En total, se contará con aproximadamente 11.560 policías en todo el operativo.

Logística y equipamiento

Para el control y seguridad, también se dispuso el uso de 507 vehículos y 256 motocicletas, que serán distribuidos en los distintos recintos electorales.

Activación del auto de buen gobierno

Montaño recordó que el auto de buen gobierno ya entra en vigencia conforme a la normativa electoral.

A partir del jueves se prohíben las campañas políticas, mientras que el viernes quedan restringidas las reuniones y espectáculos públicos.

Restricciones durante la jornada electoral

Durante el día de la votación también estarán vigentes varias prohibiciones, entre ellas:

  • Consumo y expendio de bebidas alcohólicas
  • Traslado de personas sin autorización entre recintos
  • Circulación de vehículos sin permisos especiales
  • Garantizan seguridad del proceso

El viceministro aseguró que el operativo policial se ejecutará bajo planes previamente establecidos, con la participación de diferentes unidades.

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