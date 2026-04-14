Luto en el rock: fallece Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes

El rock argentino está de luto tras confirmarse este lunes la muerte de Felipe Staiti, guitarrista, compositor y uno de los fundadores de la emblemática banda argentina Enanitos Verdes. El músico falleció a los 64 años luego de permanecer internado en el Hospital Italiano de Mendoza por complicaciones de salud.

Nacido en Mendoza en 1961, Staiti fue una pieza fundamental en la construcción del sonido que convirtió a Enanitos Verdes en una de las bandas más influyentes del rock en español. Junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo integró la formación clásica que marcó a generaciones con éxitos como “La muralla verde”, “Te vi en un tren” y el inolvidable “Lamento boliviano”.

Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, Staiti asumió un rol aún más protagónico dentro de la agrupación: tomó el liderazgo artístico de la banda y también se convirtió en su voz principal, manteniendo vivo el legado del grupo en escenarios de toda América.

Según repone Los Andes, tras una gira latinoamericana para celebrar los 40 años del primer disco, a fines de 2024 Staiti contrajo una infección bacteriana en México que, combinada con su condición de celíaco, desencadenó una deshidratación profunda que lo llevó a estar internado un mes en el Hospital Italiano de Mendoza.

Enanitos Verdes, en 1988, a puro éxito por Latinoamérica (Foto: Revista Pelo).

Su fallecimiento ocurre apenas días después de otro momento histórico para la banda: “Lamento boliviano” superó las mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera canción del rock argentino en alcanzar ese récord en la plataforma.

La partida de Felipe Staiti deja un profundo vacío en la música latinoamericana, pero también un legado imborrable de canciones que siguen emocionando a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Mira la programación en Red Uno Play