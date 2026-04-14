Duelo inolvidable: Alejandra Aragón es eliminada tras una noche mágica

El verdadero Duelo de Voces en La Gran Batalla alcanzó su punto más alto con una presentación conjunta que dejó sin palabras al jurado y marcó uno de los momentos más memorables de la temporada.

Las participantes en riesgo, Alejandra Aragón y Nickole Vargas, unieron sus voces en una interpretación cargada de emoción de “Huele a peligro” de Myriam Hernández.

Un duelo que se convirtió en espectáculo

Lejos de competir, ambas artistas lograron una conexión en escena que elevó la presentación:

Hubo química, hubo emoción y hubo entrega total

El resultado: un número que fue ovacionado y celebrado por el jurado.

Ovación total del jurado

Las devoluciones reflejaron el impacto del momento:

Tito Larenti destacó el compañerismo: “Las dos hicieron honor a esta noche… me deja que no todo está perdido”.

Marco Veizaga , de pie, aplaudió: “Entregaron su vida… no entiendo por qué esperan a este momento”.

Diego Ríos evidenció la dificultad de elegir: “Quiero que se queden las dos… una noche increíble”.

Alenir Echeverría cerró con emoción: “Fue una noche mágica… gracias por hacernos viajar en sentimientos”.

Una decisión inevitable

Tras la presentación, los jueces se reunieron para tomar una decisión que definiría el futuro de la competencia.

El veredicto llegó con tensión en el ambiente.

La despedida

Finalmente, Tito Larenti, quien contaba con el voto secreto, anunció:

Alejandra Aragón es la segunda eliminada del Duelo de Voces.

Un adiós con gratitud

Alejandra se despidió del escenario con un mensaje positivo y lleno de emoción:

“Me voy feliz… hay que brillar y el show continúa”.

Su paso por la competencia deja momentos destacados y una evolución que fue reconocida por el jurado.

Lo que viene

La competencia no se detiene. Este martes inicia una nueva semana en La Gran Batalla – Duelo de Voces, con más retos, emociones y talento sobre el escenario.

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