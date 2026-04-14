La estrella colombiana Shakira ya vive la previa de su esperado show en la icónica playa de Copacabana, donde se presentará el próximo 2 de mayo como parte del evento Todo Mundo no Rio.

A días de subir al escenario, la artista compartió un video en redes sociales donde se muestra relajada y divertida, probando algunos de los sabores más representativos de Brasil. En el clip, Shakira degusta clásicos como la coxinha, el pão de queijo y el brigadeiro, reaccionando con entusiasmo y sorpresa.

“¡Qué rico! Es increíble”, expresó mientras probaba los bocadillos, incluso comparando algunos sabores con platos conocidos en Colombia.

El momento más comentado llegó cuando, entre risas, hizo una promesa que rápidamente se volvió viral: aseguró que comenzará una dieta para lucir “como una brasileña” en su presentación frente a miles de fans.

El show forma parte de una serie de conciertos históricos en Río de Janeiro, que en años anteriores han contado con figuras como Madonna y Lady Gaga, consolidando el evento como uno de los más esperados de la región.

Con carisma, cercanía y mucho sabor, Shakira demuestra que ya está conectando con el público brasileño incluso antes de pisar el escenario.

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