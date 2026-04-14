'Fatou' no tuvo pastel, pero sí un festín digno de su historia. La gorila en cautiverio más longeva del mundo celebró sus 69 años con una comida especial a base de tomates cherry, remolachas, puerros y lechuga en el Zoológico de Berlín.

El detalle no es menor: el azúcar quedó fuera del menú. A su edad, los cuidadores priorizan una alimentación saludable para proteger su bienestar, en una etapa en la que cada año cuenta como un logro extraordinario.

'Fatou', una gorila occidental de llanura, llegó a Berlín en 1959, cuando la ciudad aún estaba dividida. Se estima que tenía apenas dos años, aunque su fecha exacta de nacimiento es desconocida. Por eso, el 13 de abril fue establecido como su cumpleaños oficial.

Su longevidad es excepcional. En estado salvaje, los gorilas suelen vivir entre 35 y 40 años, pero en cautiverio pueden superar ese límite, como lo demuestra su caso.

En 2024, 'Fatou' se convirtió en la residente más longeva del zoológico tras la muerte de Ingo, un flamenco que superaba los 75 años y que también formaba parte de la historia del lugar.

Detrás de su larga vida hay también un pasado complejo. Se cree que nació en libertad en África occidental, pero fue sacada de su hábitat y trasladada a Europa en circunstancias poco claras. Según registros, un marinero francés la habría intercambiado en un bar en Marsella, antes de que finalmente fuera vendida al zoológico.

Hoy, décadas después, 'Fatou' no solo rompe récords: se ha convertido en un símbolo de resistencia, memoria y cuidado animal, recordándole al mundo que incluso en cautiverio, la vida puede abrirse paso contra el tiempo.

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