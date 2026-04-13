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¿Truco o magia? El video de unos albañiles en Cochabamba que tiene a todos desconcertados

Un video grabado en Cochabamba se volvió viral al mostrar una curiosa técnica de construcción que, a primera vista, parece desafiar la lógica, pero que tiene una explicación más simple de lo que parece.

Silvia Sanchez

13/04/2026 12:31

Obreros desafían la lógica al subir materiales en Cochabamba. Imagen captura.
Cochabamba, Bolivia

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Lo que parece un truco imposible… tiene explicación. Un grupo de obreros sorprendió a miles de usuarios en redes sociales tras viralizarse un video que muestra una peculiar forma de subir bloques de plastoformo en una construcción en la zona norte de Cochabamba.

El clip, difundido en TikTok, generó todo tipo de reacciones por una escena que, a simple vista, desconcierta: los bloques parecen “volar” hacia los pisos superiores, como si fueran lanzados con ayuda del viento.

Algunos usuarios incluso llegaron a pensar que el video estaba en reversa. Sin embargo, ese detalle queda descartado al observar a otras personas caminando con normalidad en la escena.

¿Cuál era el “truco”?

Aunque muchos pensaron que se trataba de una maniobra arriesgada o casi imposible, la realidad es mucho más ingeniosa que compleja.

Los trabajadores utilizaban fierros livianos para pinchar y enganchar los bloques de plastoformo, elevándolos desde el exterior de la construcción hasta alcanzar a su compañero en el piso superior.

Una técnica simple, pero efectiva, que demuestra creatividad y coordinación en pleno trabajo.

Reacciones en redes

El video no tardó en viralizarse y desató una ola de comentarios:

  • Usuarios sorprendidos por la aparente “ilusión”
  • Otros destacando el ingenio de los obreros
  • Algunos cuestionando si se trataba de un efecto visual

Lo cierto es que la escena logró captar la atención de miles, convirtiéndose en uno de los clips más comentados por lo inusual de la maniobra.

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