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Detiene el tráfico por unos patitos: el gesto que enamora a las redes sociales

Un acto de empatía en medio del caos urbano se volvió viral: una mujer detuvo el tráfico en Estambul para ayudar a una familia de patos a cruzar la autopista, generando miles de reacciones en redes sociales.

Silvia Sanchez

13/04/2026 9:46

Detiene el tráfico por unos patitos: el gesto que enamora a Internet. Imagen referencial.
Estambul

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Un pequeño gesto que dejó una gran huella. En medio del tráfico de Estambul, una mujer protagonizó una escena que hoy recorre el mundo: detuvo los autos en plena autopista para permitir que una familia de patos cruzara de forma segura.

El momento, captado en un video de apenas 25 segundos y difundido en Facebook, muestra cómo la mujer se coloca en medio de la vía, levantando el brazo para pedir a los conductores que se detengan.

Una vez que logra frenar el tráfico, se acerca con cautela hacia la orilla del camino y, con un gesto sutil, “indica” a la mamá pata que puede avanzar. Lo sorprendente es que el animal parece entender la señal y comienza a cruzar, seguido por sus pequeños patitos.

La escena no tardó en volverse viral, acumulando miles de reacciones y comentarios que destacan la empatía y valentía de la mujer, quien incluso puso en riesgo su seguridad para proteger a los animales.

En un contexto donde el crecimiento urbano invade cada vez más los hábitats naturales, escenas como esta recuerdan que el encuentro entre humanos y fauna es cada vez más frecuente. Patos, venados e incluso ganado suelen aparecer en carreteras, muchas veces sin señalización suficiente que alerte a los conductores.

Este episodio, tan simple como poderoso, se suma a otros virales que demuestran cómo los pequeños actos de bondad pueden tener un gran impacto… incluso en medio del tráfico.

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