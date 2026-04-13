Así serán los próximos días para cada signo, según el Sultán de México

El inicio de semana estuvo marcado por la participación vía Zoom de un tarotista internacional, conocido como el “Sultán de México”, quien compartió sus predicciones para los 12 signos del zodiaco, asegurando que los próximos días estarán cargados de oportunidades en el amor, la economía y el crecimiento personal.

Durante su intervención, el especialista envió un saludo a la audiencia boliviana y presentó un mensaje de “renovación y segundas oportunidades”, antes de detallar las energías de cada signo.

Para Aries, destacó la llegada de la “Emperatriz”, asociada a la abundancia y posibles noticias positivas en el trabajo y la maternidad.

En el caso de Tauro, mencionó la carta del “Carro”, señalando una semana favorable para los negocios, aunque advirtió no involucrarse en problemas ajenos.

Para Géminis, habló de la carta del “Mundo”, indicando cierres de ciclos y nuevas oportunidades laborales, mientras que en Cáncer recomendó un periodo de introspección guiado por el “Ermitaño”, con énfasis en la salud y el descanso.

En el caso de Leo, aseguró que el “Diez de Oros” augura ingresos, herencias y concreción de ventas.

Para Virgo, anticipó reconciliaciones, apertura de caminos y oportunidades tanto en el amor como en el ámbito laboral.

La segunda parte del horóscopo incluyó a Libra, con una semana de celebraciones y posibles compromisos amorosos, y a Escorpio, a quien recomendó fortalecer la relación con la madre como clave para desbloquear la prosperidad económica.

Para Sagitario, predijo una etapa de alegría y expansión con la energía del “Sol”, mientras que a Capricornio le asignó la “Estrella” como símbolo de nuevas oportunidades y bienestar general.

En tanto, Acuario fue llamado a enfocarse en el trabajo y los proyectos personales, y Piscis recibió el “As de Oros”, asociado a la abundancia y estabilidad emocional.

El tarotista cerró su participación afirmando que será “una semana bendecida y de nuevas oportunidades” para todos los signos del zodiaco.

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