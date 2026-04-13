En medio del debate cotidiano sobre si conviene priorizar el precio o la calidad al momento de comprar, el analista económico Jaime Bravo señaló que la decisión depende del tipo de producto, pero advirtió que optar únicamente por lo más barato puede resultar más costoso con el tiempo.

“En teoría, la gente dice preferir calidad, pero en la práctica muchas veces terminamos eligiendo por precio, especialmente cuando el presupuesto es limitado”, explicó.

Según el experto, no existe una relación directa entre precio y calidad. Es decir, un producto más caro no siempre garantiza mejor desempeño, aunque en ciertos casos sí puede reflejar mayor durabilidad o eficiencia.

Uno de los ejemplos más claros es el de los focos. Mientras los incandescentes tienen un costo bajo inicial, su vida útil es reducida, a diferencia de los focos LED, que aunque son más caros, duran hasta 25 veces más y consumen menos energía.

“En un año, el ahorro puede ser significativo si se prioriza calidad. En una casa con varios focos, la diferencia económica es evidente”, sostuvo.

Bravo también diferenció el comportamiento de consumo según el tipo de producto. En alimentos, por ejemplo, el precio suele ser determinante, ya que se trata de bienes de consumo inmediato.

“Si voy a comprar tomates en cantidad, probablemente elija el más barato, porque el beneficio de ahorro es inmediato”, indicó.

En contraste, en productos como calzado o materiales de construcción, la calidad se vuelve un factor clave.

“Un buen par de zapatos puede durar años, mientras que uno barato se deteriora rápidamente. Lo mismo ocurre con materiales de construcción, donde elegir productos de baja calidad puede generar daños mayores y gastos adicionales”, explicó.

El analista incluso relató una experiencia personal en la que optó por un grifo más económico, el cual terminó rompiéndose en pocas horas, obligándolo a reemplazarlo por uno más costoso pero duradero.

En el ámbito de la ropa, el experto señaló que el comportamiento también varía. Mientras algunos consumidores buscan variedad y precios accesibles, otros prefieren invertir en prendas de mayor calidad que resistan el uso y el paso del tiempo.

Finalmente, Bravo recomendó evaluar cada compra de manera estratégica, considerando factores como la durabilidad, el uso y el impacto a largo plazo.

“No hay una regla general, pero sí es importante analizar cada caso. El precio no lo es todo, y la calidad puede representar una inversión más inteligente”, concluyó.

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