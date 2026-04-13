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"¡Traigo a Luis Fonsi!": El vídeo de la divertida reacción de un taxista al descubrir que lleva al cantante

Un conductor de taxi se llevó una inesperada sorpresa al descubrir que su pasajero era el cantante puertorriqueño Luis Fonsi. El encuentro, lleno de bromas, música y emoción, se volvió viral en redes sociales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/04/2026 9:48

México

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Luis Fonsi a compartido en sus redes sociales la divertida reacción de un taxista al darse cuenta de quién es. Al principio, el cantante bromea afirmando que es  Ricky Martin, pero el conductor del taxi no se lo cree: "No, no, no, no".

"Pero sí soy cantante", reconoce Luis Fonsi al hombre, que se gira para mirarle bien y le pregunta: "¿Eres Luis Fonsi?". "Sí, señor", afirma el artista en el vídeo, donde el taxista no puede evitar gritar de emoción "no manches, neta", una expresión mexicana de incredulidad.

"Qué gusto", afirma el conductor mientras da la mano al cantante y confiesa que se ha puesto "nervioso".

Durante el trayecto, la radio anunció la presencia del artista en México y comenzó a sonar su tema Cambiaré. Entre risas, ambos la cantaron mientras el chofer presumía a los transeúntes que llevaba al cantante a bordo.

El momento fue compartido por el propio Fonsi con el mensaje: "Quién diría que uno de los momentos más lindos de este viaje sería una conversación con mi taxista… gracias, México, Gracias Richy”

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