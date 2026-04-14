¿Ajuste de cuentas o infiltración? Investigan el pasado del fallecido en la Radial 26

El Ministerio Público ha iniciado una revisión de los antecedentes de la víctima para esclarecer las motivaciones detrás del violento suceso ocurrido en la zona de la Radial 26. El fiscal general, Roger Mariaca, enfatizó la necesidad de rigor procesal al señalar: “No podemos imputar a una persona sin por lo menos tener algún indicio o evidencia que haga ver la participación en el hecho”.

La complejidad del caso ha llevado a las autoridades a tipificar el expediente bajo los delitos de asesinato y tentativa, debido a la existencia de un sobreviviente que resulta clave para el proceso. Según los datos que hoy cursan en el cuaderno de investigación, la justicia busca determinar con precisión el rol de los involucrados antes de proceder con medidas cautelares.

El rol de la Policía boliviana

Respecto a las versiones que sugieren que el fallecido podría haber actuado como colaborador de las fuerzas de seguridad, la Fiscalía ha derivado dicha confirmación a las instancias operativas correspondientes. Mariaca fue tajante al respecto: “Quienes tendrán que informar si era o no informante, si trabajaba para la Policía boliviana, tendrá que ser la Policía o la Felcn que informen”.

Mira la programación en Red Uno Play