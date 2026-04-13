Una mujer fue captada aferrada a un camión en movimiento en Xinjiang, China, en medio de una escena extrema que habría sido provocada por celos tras sospechar una infidelidad.
13/04/2026 14:20
¿Hasta dónde podrías llegar por celos? Una escena digna de película estremeció a Xinjiang, China, cuando una mujer fue captada aferrada a un camión en movimiento en plena vía pública.
Según las primeras informaciones, todo habría ocurrido tras un arranque de celos. La mujer, presuntamente esposa del conductor, sospechó una infidelidad y terminó protagonizando una peligrosa persecución al vehículo en marcha.
En las impactantes imágenes se la observa en cuclillas, sujetándose con fuerza del motorizado mientras este avanzaba, ante la mirada atónita de otros conductores que no dudaron en grabar la escena.
La policía confirmó el hecho e indicó que el conductor fue sancionado con una multa por no verificar adecuadamente su vehículo antes de partir.
In China, a woman clung to a truck to follow her husband over suspected cheating.
Police later intervened.#China #News #Viral #Life
