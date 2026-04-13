¡Pánico en el set! Graban un extraño suceso en un popular reality ¿Será un fantasma?

La convivencia en los programas de telerrealidad suele ser el principal foco de atención, pero esta vez, el protagonismo se lo llevó lo inexplicable. Durante las últimas horas, un clip de video captado por las cámaras de un conocido reality show argentino se volvió viral, mostrando un fenómeno que ha dejado a los espectadores de diversos países debatiendo entre lo sobrenatural y lo accidental.

El momento del desconcierto

La secuencia, que ya suma millones de reproducciones en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), muestra a dos participantes realizando tareas domésticas habituales. Mientras ambos doblaban toallas y ordenaban el sector del antebaño con total normalidad, un detalle en el fondo de la imagen congeló a los internautas: un cajón de una cómoda se abrió lentamente por sí solo.

Lo más inquietante para los seguidores fue que ninguno de los involucrados notó el movimiento a sus espaldas, continuando con su labor mientras el mueble parecía cobrar vida propia.

¿Presencias del "más allá" o fallas técnicas?

El incidente no tardó en alimentar leyendas urbanas que rodean a esta producción desde hace años. Entre los comentarios más repetidos por los usuarios de distintos países, destacan:

La teoría de "la niña": Muchos recordaron que en ediciones anteriores (incluyendo versiones de Chile y Argentina) se ha mencionado la aparición de la silueta de una pequeña.

Antecedentes extraños: Los fans evocaron sucesos de temporadas pasadas, como puertas que se cierran de forma abrupta, rostros reflejados en vidrios y la reciente desaparición de objetos como vasos y tapas de calderas.

El "duende" del streaming: Algunos espectadores señalaron que días atrás, mientras uno de los participantes hablaba frente a una cámara, una figura pequeña y veloz cruzó detrás de él, aunque otros sugieren que pudo ser simplemente un insecto.

Explicaciones racionales

A pesar del revuelo "paranormal", una gran parte del público se mantiene escéptica. Expertos en carpintería y usuarios prácticos señalaron en las redes que las explicaciones suelen ser mucho más terrenales:

Muebles desnivelados: Si el suelo o el mueble tienen una ligera inclinación, los cajones con correderas metálicas tienden a deslizarse. Saturación de contenido: El exceso de ropa puede ejercer presión desde el interior, empujando el cajón hacia afuera. Producción: No faltaron quienes sugirieron que, ante la necesidad de generar impacto, podría tratarse de una intervención de la producción desde el otro lado de las paredes técnicas.

¿Se trata de una energía acumulada en los estudios de televisión o simplemente de un mueble que necesita mantenimiento? Mientras el debate continúa, el video sigue acumulando visualizaciones, confirmando que lo desconocido siempre será el mejor ingrediente para el rating.

Con datos de Crónica, Revista Pronto y TN.

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