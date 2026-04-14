Dañan letras turísticas de Cochabamba en la Recoleta y generan preocupación

Las letras turísticas de “Cocha”, instaladas en el Boulevard Recoleta, en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, fueron dañadas por actos vandálicos, generando preocupación entre vecinos del sector.

El atractivo, ubicado cerca de la avenida Uyuni y pensado para incentivar el turismo y las fotografías en la zona, presenta visibles deterioros. La estructura de la letra “C” tiene las láminas hundidas, mientras que otras letras fueron grafiteadas, algunas incluso se desprendieron y fueron improvisadamente adheridas con cinta.

Los daños incluyen piezas completamente rotas y superficies pintadas con grafitis, lo que afecta la imagen del lugar y su función como punto turístico.

Preocupación por daños en letras turísticas de Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar- Periodista - Red Uno

Ante esta situación, vecinos pidieron a la población cuidar estos espacios públicos, especialmente a quienes acuden a tomarse fotografías o grabar videos. Asimismo, solicitaron a las autoridades reforzar la seguridad en el sector para evitar nuevos hechos vandálicos.

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