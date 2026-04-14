TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Dañan letras turísticas de Cochabamba en la Recoleta y generan preocupación

La estructura presenta láminas hundidas, grafitis y piezas desprendidas, afectando su imagen como atractivo turístico.

Cristina Cotari

14/04/2026 10:11

Preocupación por daños en letras turísticas de Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar- Periodista - Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Las letras turísticas de “Cocha”, instaladas en el Boulevard Recoleta, en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, fueron dañadas por actos vandálicos, generando preocupación entre vecinos del sector.

El atractivo, ubicado cerca de la avenida Uyuni y pensado para incentivar el turismo y las fotografías en la zona, presenta visibles deterioros. La estructura de la letra “C” tiene las láminas hundidas, mientras que otras letras fueron grafiteadas, algunas incluso se desprendieron y fueron improvisadamente adheridas con cinta.

Los daños incluyen piezas completamente rotas y superficies pintadas con grafitis, lo que afecta la imagen del lugar y su función como punto turístico.

Preocupación por daños en letras turísticas de Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar- Periodista - Red Uno

Ante esta situación, vecinos pidieron a la población cuidar estos espacios públicos, especialmente a quienes acuden a tomarse fotografías o grabar videos. Asimismo, solicitaron a las autoridades reforzar la seguridad en el sector para evitar nuevos hechos vandálicos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD