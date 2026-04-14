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Terminal presidencial en Viru Viru se abre al público y es estrenada por el Grupo Firme (fotos)

Tras una adecuación récord de tres días, el espacio que antes promediaba solo 15 operaciones al año recibió a sus primeros usuarios: los integrantes de la agrupación mexicana Grupo Firme.

Red Uno de Bolivia

14/04/2026 10:27

Grupo Firme estrenó la terminal presidencial en Viru Viru. Fotos: Ministerio de Obras Públicas

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La que anteriormente funcionaba como terminal presidencial en el aeropuerto internacional de Viru Viru fue habilitada para el servicio de pasajeros y ya comenzó a operar con la llegada de sus primeros usuarios.

Los integrantes del grupo mexicano Grupo Firme fueron los primeros en utilizar este espacio, cumpliendo con todos los procesos de control de seguridad, Aduana y Migración.

En un lapso de tres días, la infraestructura fue reacondicionada. Lo que antes incluía salones ejecutivos, área de bar, mesas de billar y una suite, ahora cuenta con detectores de metales, escáneres de rayos X y espacios habilitados para counters de atención.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, inspeccionó las instalaciones el jueves, en el marco de una decisión asumida por el presidente Rodrigo Paz para optimizar el uso de la infraestructura pública. Según datos de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), la terminal tenía un uso limitado, con apenas 15 operaciones al año.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, esta terminal presidencial era un espacio lujoso que contaba con hidromasaje, bares, sillones, una oficina e incluso, una habitación exclusiva para el presidente. Se construyó con el argumento de que era necesaria para la Cumbre del G-77, en 2014, durante la presidencia de Evo Morales y, desde entonces, solo él, Luis Arce y algunos dignatarios extranjeros, le dieron uso.

Desde el Gobierno señalan que esta adecuación busca mejorar el flujo de pasajeros y fortalecer el sistema aeroportuario en el país.

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