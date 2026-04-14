Cochabamba es sede del Foro Empresarial Iberoamericano, que reúne a más de 150 representantes de distintos países de la región para debatir sobre integración económica, inversión y nuevas tendencias productivas. El evento concluye este martes en el Hotel Cochabamba.

El gerente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (ICAM), Alberto Arze, informó que el evento se desarrolla en el marco de la LIII Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) y, de forma paralela, el LXI Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

Ejes temáticos

Precisó que participan delegaciones de casi todos los países iberoamericanos, incluidos España, Portugal y naciones de América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer la integración regional.

“El eje central es la integración iberoamericana, aprovechar los lazos históricos, culturales e idiomáticos para consolidarnos como un bloque económico”, destacó.

Durante el encuentro se abordan temas como la adopción de la inteligencia artificial en los procesos productivos, así como la necesidad de garantizar seguridad jurídica para atraer inversión extranjera. En ese sentido, se remarcó la importancia de brindar confianza a los inversionistas para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo.

Arze señaló que Bolivia busca posicionarse como un país con alto potencial, no solo por sus recursos naturales, sino también por su diversidad geográfica y el talento humano. “Si se generan condiciones adecuadas y seguridad jurídica, llegará inversión extranjera y se crearán nuevas empresas”, afirmó.

Impacto económico en Cochabamba

El gerente de la ICAM acotó que el evento también ha tenido un impacto positivo en la economía local, con la llegada de visitantes que dinamizan sectores como hotelería, transporte y gastronomía. Además, los participantes destacaron el clima, la cultura y la oferta culinaria de Cochabamba, considerándola un destino atractivo para futuras inversiones.

Finalmente, se resaltó la participación de autoridades nacionales y representantes internacionales en distintos paneles, mientras que las conclusiones del sector empresarial serán elevadas a los jefes de Estado, quienes analizarán el fortalecimiento de la integración iberoamericana en un próximo encuentro en Madrid.

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