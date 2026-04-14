Duro golpe al narcotráfico: Gobierno reporta más de 700 kilos de sustancias controladas incautadas en Beni

Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas dio a conocer un importante golpe al narcotráfico realizado este lunes 13 de abril, cuando en un solo día se logró incautar más de 700 kilogramos de droga en distintos operativos ejecutados a nivel nacional, en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Hoy, desde Trinidad, Beni, presentamos al país uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico, resultado de un operativo ejecutado en la localidad de Santa Rosa del Isiboro, en el marco de la Operación 200. El resultado más relevante fue el secuestro de 474,2 kg de cocaína, interceptados en un deslizador en las proximidades de una pista clandestina. Este operativo permitió la aprehensión de cinco personas: dos de ellas llegaron con la droga a bordo de una avioneta, cuya operación fue gracias al apoyo de la unidad aérea Diablos Rojos, mientras que las otras tres se dirigían hacia Trinidad por rutas fluviales y terrestres", afirmó el ministro en sus redes sociales.

Asimismo, se logró la aprehensión de cinco personas presuntamente vinculadas al hecho. De acuerdo con el informe, dos de ellas llegaron con la sustancia controlada a bordo de una avioneta, mientras que otras tres se trasladaban hacia Trinidad por rutas fluviales y terrestres.

No obstante, Justiniano señaló que tres de los aprehendidos fueron posteriormente liberados por comunarios de la zona. Indicó que estas personas ya fueron identificadas y que el Ministerio Público inició las acciones correspondientes para garantizar su procesamiento conforme a ley.

A este operativo se suman otras intervenciones realizadas también durante la misma jornada en el país, entre ellas la incautación de 232 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el departamento de La Paz y el secuestro de 32,65 kilogramos de marihuana en Santa Cruz de la Sierra. Además, se procedió al aseguramiento de una aeronave presuntamente vinculada a actividades ilícitas.

En total, en esta jornada, las autoridades reportaron el decomiso de 706,20 kilogramos de cocaína y 32,65 kilogramos de marihuana, además de la aprehensión de nueve personas, el secuestro de un tracto camión, un deslizador y la incautación de cuatro teléfonos celulares.

Con base en ABI.

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